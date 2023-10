Incidente mortale sulla Strada Provinciale 231 a Bitonto

BITONTO - Una tragedia ha scosso la comunità di Bitonto, dove un violento incidente stradale si è verificato sulla strada provinciale 231, l'ex SS98. L'incidente ha avuto come conseguenza una serie di scontri mortali che hanno lasciato la città in lutto.Due veicoli sono stati coinvolti in un violento scontro nei pressi di un distributore di benzina nella zona. Al momento, la dinamica esatta dell'incidente rimane incerta, e le autorità stanno conducendo un'indagine per determinare le cause dello scontro. Non è chiaro se si sia trattato di uno scontro frontale, di un sorpasso azzardato o se una delle due auto stesse uscendo dal distributore al momento dell'impatto.Tra le persone coinvolte nell'incidente c'erano due giovani, un uomo e una donna, che viaggiavano in una delle auto coinvolte. Nell'altra auto si trovava un medico del servizio di emergenza 118, il cui ritardo nell'arrivo in postazione aveva destato preoccupazione tra i colleghi, dato che era noto per essere sempre puntuale. Quando i soccorritori sono giunti sulla scena, hanno trovato il medico ferito all'interno del veicolo.Tutti e tre i feriti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale, dove riceveranno le cure necessarie per le loro ferite. Nel frattempo, la comunità di Bitonto è scossa dall'incidente e riflette sull'importanza della sicurezza stradale e della prudenza al volante. Le autorità continuano a indagare per fare luce sull'accaduto e garantire che simili tragedie possano essere prevenute in futuro.