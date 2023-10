Chiara Crystal torna con Mezzaluna, il nuovo singolo dal 6 ottobre nei digital store

Chiara Patalano, in arte Chiara Crystal, torna con il nuovo singolo 'Mezzaluna', disponibile dal 6 ottobre in tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Beppe Stanco presso il Beat Sound Studio di Milano, racconta l’amore e la sua evoluzione. Focalizzandosi sulla differenza tra i due innamorati, metaforicamente visti come due pianeti distanti e a tratti “infranti” che solo dopo essersi incontrati riescono a riconoscersi al di là delle loro diversità, riescono ad accettarsi e a sentire l’amore.

Chiara, sin da bambina, si è avvicinata al mondo dell'arte. Ha iniziato con la danza (diplomandomi in danza moderna nel 2019) fino ad incontrare il canto e poi la scrittura. Attualmente, oltre alla musica studia anche psicologia. Scrive canzoni, ispirandosi da un lato alla canzone d'autore italiana e dall’altro alle “pop star” americane.





La musica è un po come “la mia salvezza e la mia missione nella vita'' - racconta - è il mezzo per eccellenza che mi permette di esprimermi e comunicare agli altri la mia visione vita ed il mio piccolo mondo interiore e di essere un sostegno per tutti.

Con Mezzaluna' si apre un nuovo percorso artistico e personale. Quando hai iniziato a scriverlo?

Assolutamente si un nuovo percorso su una strada ancora più bella. Mezzaluna ho iniziato a scriverlo un paio di anni fa, partendo da una frase sola “questa notte voglio scivolare su una mezzaluna” e con questa frase avevo già in mente la melodia del ritornello. Poi, però, l’ho lasciata lì e l’ho ripresa successivamente quando mi sentivo più pronta e matura per raccontare quella storia, che, in parte, è autobiografica. Ci tenevo a finire il brano con una maturità in più, pur lasciandoci dentro un po’ della mia parte “teen”.

Che periodo è della tua vita?

È un periodo bello! Ho voglia di fare, di crescere tanto e di vivere sempre più di musica. Mi sento fortunata a poter coltivare e realizzare la mia musica e sono felice di avere persone che credono in me. Quest’anno ho iniziato anche ad esibirmi in apertura ad alcuni concerti dei The Kolors e di Matteo Paolillo e spero di continuare così e fare tanto altro ancora.

Com'è stato lavorare con il produttore pugliese Beppe Stanco?

Con Beppe mi sono trovata benissimo fin da subito: è l’unico che fino ad oggi è riuscito a tirar fuori la parte migliore del brano e questa è una cosa difficile da fare. Spero di continuare a collaborare con lui e far uscire tante altre cose meravigliose ed innovative.

Cosa dobbiamo aspettarci da Chiara?

Sicuramente altra musica con una Chiara sempre più matura e sicura della sua musica e poi di continuare con la strada che ho intrapreso e perché no , speriamo di vederci a Sanremo!





