Controlli antidroga a Margherita di Savoia: Unità Cinofile dei Carabinieri davanti alle scuole

MARGHERITA DI SAVOIA - In un impegno costante per garantire la sicurezza delle scuole e la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Barletta, con particolare attenzione alla Stazione di Margherita di Savoia, hanno recentemente condotto un servizio mirato che ha coinvolto edifici scolastici, in particolare l'Istituto "Aldo Moro".Questo servizio di controllo, svolto in stretta collaborazione con il personale del Nucleo Cinofili di Modugno, ha visto l'impiego di un dispositivo ampio di pattuglie, che sono state dispiegate in orari chiave, come l'entrata e l'uscita degli alunni. A dare il suo prezioso contributo in questa operazione è stato il Carabiniere "a quattro zampe" di nome Wally, con il suo infallibile fiuto. Grazie a lui, è stata scoperta una bustina in plastica contenente una sostanza stupefacente del tipo hashish, presumibilmente destinata all'uso personale.Durante il servizio, sono state controllate numerose persone, soprattutto giovani studenti, nei pressi dei vari plessi scolastici. Questo tipo di iniziative rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico di droga nelle vicinanze delle scuole, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e salutare per gli studenti.Le autorità intendono continuare simili servizi di controllo durante l'anno scolastico, in accordo con le direzioni degli istituti scolastici e su tutto il territorio della provincia. Questa attenzione costante alla sicurezza degli studenti e alla prevenzione delle sostanze stupefacenti dimostra l'impegno delle forze dell'ordine a garantire un ambiente scolastico sano e protetto.