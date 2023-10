Alberobello, appuntamento dedicato al buono e al bello

ALBEROBELLO - Profumi dal Ponte, storica panetteria-focacceria-caffetteria di Alberobello (Ba), sarà sede mercoledì 25 ottobre 2023 a partire dalle ore 18:30 di un appuntamento dedicato al buono e al bello. Protagoniste dell’evento saranno le focacce, quelle raccontate dallo specialista di pizza e focaccia Alessandro Lo Stocco nel suo nuovo libro, che insieme al food photographer Michelangelo Convertino sarà ospite, nell’occasione, del padrone di casa Mario D’Oria per una conversazione a tre tutta da gustare.“Può un’immagine raccontare la bontà di un prodotto?”: sarà questa la domanda da cui si partirà per raccontare l’importanza dell’utilizzo della fotografia come veicolo della bontà di un prodotto. Un momento leggero di riflessione in cui gustare anche con gli occhi la bontà dei prodotti da forno, immaginandone profumi e sapori solo attraverso la vista, e che sarà anche occasione per presentare proprio il volume dedicato alle focacce di Alessandro Lo Stocco, edito da Italian Gourmet, in cui ogni ricetta è corredata dalle splendide immagini del food photographer Michelangelo Convertino. “Focacce – Dall’Italia, dal Mondo, Low Carb e Dolci” è un volume dedicato appunto alle focacce, un viaggio da nord a sud attraverso l’Italia tra storia, cultura e tradizioni, con l’unico scopo di scoprire il mondo delle focacce, dolci e salate, cotte in forno o su piastra, fritte o in tegamino. Dopo l’introduzione tecnica, tra materie prime, tecnica degli impasti e cottura, il volume entra nel vivo con le ricette per provare più di 50 Focacce. La grande novità di questo libro è il capitolo “low carb”: ricette messe a punto dall’autore per andare incontro alle necessità di chi segue una dieta povera in carboidrati.L’appuntamento si svolgerà nella sede di Profumi dal Ponte in via Barsento n. 8 ad Alberobello (Ba). Sarà possibile assistere alla presentazione all'interno del locale fino ad esaurimento dei posti e all'esterno attraverso un maxischermo. Al termine della presentazione sarà offerta una degustazione gratuita di focacce. Tutte le informazioni sono disponibili sui profili social ufficiali di Profumi dal Ponte.