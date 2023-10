Convegno di Otorinolaringoiatria ‘Otomurgia 2023’ all’Hotel Fuori le Mura di Altamura

VITTORIO POLITO - Il 18 novembre 2023 presso l’Hotel Fuori le Mura di Altamura (BA) si svolgerà il Convegno “Otomurgia 2023”. L’incontro si propone l’obiettivo di mettere a confronto medici del territorio e medici specialisti in varie discipline su problematiche relative alla sfera Otorinolaringoiatrica.Durante la prima sessione si discuterà delle patologie uditive e dei disturbi dell’equilibrio che condizionano, per la loro gravità, la vita dei pazienti. L’ipoacusia, data l’elevata incidenza nella popolazione, riveste grande importanza sociale. Tale patologia colpisce ogni fascia d’età, basti pensare che due neonati su mille sono affetti da problematiche uditive. Inoltre si discuterà delle metodiche diagnostiche nelle patologie cocleo-vestibolari, oggi sempre più avanzate tecnologicamente che permettono di fare una diagnosi di certezza fin dalle prime fasi della malattia.La seconda sessione verterà sulle patologie flogistiche recidivanti delle vie aeree superiori, nonché sulle patologie allergiche come rinosinusiti, poliposi nasali e asma bronchiale che rappresentano patologie ad alta incidenza nella popolazione di ogni età. La ricerca medica e chirurgica in quest’ultimi anni ha fatto notevoli passi in avanti proponendo anche l’utilizzo di nuovi farmaci. Infine verrà dato ampio spazio alle patologie da reflusso gastro-esofagee che creano gravi disturbi sia alla via respiratoria che a quella digestiva.Altri argomenti di grande interesse sociale e ad alta incidenza sulla popolazione di ogni età saranno trattate nel corso del Convegno, che vedrà la partecipazione di un numeroso staff di relatori e moderatori: Maria Aliani (Responsabile U.O. di Pneumologia ICS Maugeri IRCCS, Bari); Michele Barbara (direttore U.O.C. di Otorinolaringoiatria Ospedale Di Venere, Bari); Egidio Dalena (responsabile U.O. Otorinolaringoiatria Ospedale San Giacomo, Monopoli); Anna Fiorino (logopedista U.O. ORL Ospedale della Murgia, Altamura); Maria Eleonora Leo (dirigente Medico U.O. ORL Ospedale della Murgia, Altamura); Francesco Loglisci (medico di medicina generale); Michele Loglisci (dirigente medico U.O. di ORL Ospedale della Murgia, Altamura); Aldo Messina (responsabile Ambulatorio Otoneurologia Regina Margherita, Palermo); Tommaso Mussella (dirigente medico U.O. ORL Ospedale della Murgia, Altamura); Maria Natuzzi (Pediatra ASL Bari); Domenico Petrone, specialista in Otorinolaringoiatria, Bari); Krizia Piccininni (dirigente medico U.O. ORL Ospedale della Murgia, Altamura); Daniele Polignano (infermiere, interprete lingua dei segni); Nicola Quaranta (direttore Clinica Otorinolaringoiatrica “G. Lugli”, Università Bari); Michele Raguso (responsabile U.O. ORL Ospedale della Murgia, Altamura e direttore scientifico del Convegno); Rita Raguso (Pediatra ASL, Bari); Pietro Scalera (medico di medicina generale).La prima sessione dedicata all’Audiovestibologia, presieduta da Nicola Quaranta, sarà moderata da Domenico Petrone, Pietro Scalera e Rita Raguso. La seconda sessione dedicata alla Patologia delle vie aereodigestive superiori, presieduta da Michele Barbara, sarà moderata da Egidio Dalena, Francesco Loglisci e Mario Natuzzi.L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e prevede l’invio via mail della scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, a mdmcongresssrl@gmail.com oppure tramite whatsapp al n. 335.1321987.Non è previsto l’invio di mail per la conferma dell’avvenuta iscrizione; la segreteria invierà comunicazioni solo in caso di esaurimento dei posti.