Covid, sospensione delle sanzioni contro i medici: 'Una vittoria del buon senso'

BARI - In una decisione che ha suscitato sollievo e soddisfazione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha sospeso i procedimenti contro alcuni medici dell'ospedale di Bari che erano stati multati per aver superato il limite consentito delle ore di lavoro durante il periodo pandemico. Questo atto rappresenta un passo avanti verso la risoluzione di una vicenda che, per molti, sembrava assurda e grottesca sin dalla sua comparsa.Il deputato della Lega, Davide Bellomo, ha commentato questa sospensione come un trionfo del buon senso sulle eccessive formalità burocratiche. Ha sottolineato che multare i medici che hanno messo in pericolo le proprie vite per salvare quelle degli altri, lavorando senza sosta, appare paradossale e ingiusto. Il fatto che queste multe, che rappresentavano somme considerevoli, fossero state calcolate e notificate ai medici coinvolti, ha causato grande amarezza.Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è interessato direttamente alla questione, dimostrando sensibilità verso questa situazione. Anche il Ministro della Sanità, Roberto Calderone, è intervenuto per risolvere rapidamente questo controverso episodio.Bellomo ha espresso la speranza che eventi simili non si verifichino mai più in futuro. Considerare le sanzioni contro chi lavora incessantemente per proteggere la salute pubblica è stato descritto come "una vergogna nella vergogna". Questa decisione rappresenta un passo nella giusta direzione per riconoscere l'eroismo e il sacrificio dei medici e del personale sanitario che hanno lavorato instancabilmente durante la pandemia.