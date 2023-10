Importanti novità per il Sistema Sanitario Pugliese: 2.500 nuove assunzioni e stabilizzazioni

In totale, sono previste 1.287 nuove assunzioni, distribuite in diverse categorie professionali al fine di migliorare la capacità e l'efficienza del sistema sanitario. Le assunzioni riguardano:



- 582 dirigenti medici

- 37 dirigenti veterinari

- 24 dirigenti sanitari non medici

- 10 dirigenti tecnico professionali

- 327 infermieri

- 47 unità di personale ostetrico

- 43 unità di personale della prevenzione

- 65 personale della riabilitazione

- 102 unità di personale tecnico sanitario

- 50 unità di personale tecnico professionale (tra cui autisti di ambulanza, assistenti sociali e tecnici informatici).



Ma le buone notizie non si fermano qui. Oltre alle nuove assunzioni, sono previste anche stabilizzazioni per un totale di 2.500 unità di personale tra assunzioni e stabilizzazioni. Queste stabilizzazioni coinvolgeranno diverse categorie professionali, tra cui:



- 113 dirigenti medici

- 650 infermieri

- Personale tecnico sanitario

- 93 amministrativi

- 77 tecnici professionali

- 39 dirigenti sanitari non medici

- 6 veterinari

- 38 personale della riabilitazione

- 36 ostetriche

- 12 personale della prevenzione e altre figure professionali.



Questa iniziativa è stata applaudita dalle autorità regionali, tra cui il Presidente Michele Emiliano e l'Assessore alla Sanità, come un passo significativo verso il potenziamento del sistema sanitario pugliese. Il lavoro unanime svolto tra il dipartimento Salute e le direzioni strategiche delle Aziende ed Enti ha portato a una decisione che non solo avrà un impatto occupazionale positivo ma mira anche a fornire servizi di alta qualità all'utenza. Uno degli obiettivi principali è ridurre le liste d'attesa e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza, fornendo una cura sanitaria migliore e più efficiente per i cittadini della Puglia.

BARI - Il sistema sanitario della regione Puglia sta per ricevere un sostanziale potenziamento con l'approvazione dei piani assunzionali delle ASL (Aziende Sanitarie Locali). Il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino, ha annunciato una notizia che porta con sé una boccata d'aria fresca per il settore sanitario regionale.