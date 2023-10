Crisi in Medio Oriente: migliaia di persone lasciano Gaza

La situazione in Medio Oriente si fa sempre più tesa, con eventi che si susseguono a un ritmo preoccupante, coinvolgendo Israele, la Striscia di Gaza e altre regioni limitrofe. Mentre si verificano nuovi sviluppi, la comunità internazionale rimane allarmata e cerca di intervenire per prevenire ulteriori perdite umane e distruzione.L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito il territorio libanese con l'artiglieria in risposta a un'esplosione vicino alla barriera di sicurezza a Hanita, al confine con il Libano. L'azione è stata motivata anche da un allarme riguardante l'infiltrazione di presunti terroristi nella zona, con le forze israeliane che stanno attualmente perlustrando l'area. Questo sviluppo aggiunge una nuova dimensione di tensione alla già precaria situazione in corso.Israele ha anche emesso un ordine di evacuazione per la popolazione di Gaza City, chiedendo loro di spostarsi verso il Sud entro 24 ore per motivi di sicurezza. Tuttavia, Hamas ha definito l'ordine una propaganda e ha invitato la popolazione a rimanere nelle proprie case. L'ONU ha espresso preoccupazione e ha chiesto la revoca dell'ordine. Organizzazioni non governative stanno lavorando per monitorare l'esodo, che coinvolge un numero significativo di persone.Inoltre, ci sono segnali che gli Stati Uniti stiano considerando la possibilità di creare "aree sicure" per i civili nella Striscia di Gaza, e stanno negoziando l'apertura del valico di frontiera di Rafah per consentire agli stranieri di entrare nella regione.Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato la difficoltà di evacuare i pazienti vulnerabili dagli ospedali nel nord di Gaza a causa dell'escalation della violenza.Le tensioni sono anche sfociate in episodi di violenza in Cisgiordania durante manifestazioni di sostegno a Gaza, con almeno nove persone uccise.La situazione in Medio Oriente rimane estremamente delicata, con molte parti coinvolte e una crescente preoccupazione per la vita dei civili. La comunità internazionale continua a cercare soluzioni per fermare la violenza e avviare colloqui per una possibile tregua.