Tennis, torneo di Shanghai: Korda e Hurkacz volano in semifinale

Nei quarti di finale del torneo Master 1000 di Shanghai, l’americano Sebastian Korda vince in tre set, 6-7 6- 2 7-6 con l’altro americano Ben Shelton e si qualifica in semifinale, per la prima volta nella sua carriera. L’americano è numero 26 al mondo nella Classifica ATP e Shelton è ventesimo. Il polacco Hubert Hurkacz prevale 4-6 6-1 6-3 con l’ ungherese Fabian Maroszan ed è il numero 17 al mondo. Il suo avversario è novantunesimo. Hurkacz per la sesta volta, vola in semifinale di un Master 1000.