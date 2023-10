Crisi nel Medio Oriente: colpiti 800 obiettivi sulla Striscia di Gaza

La tensione nel Medio Oriente è salita alle stelle con l'annuncio da parte di Israele di uno stato di guerra e l'invio di una colonna di carri armati verso Gaza. Questa mossa ha scatenato un diluvio di bombe sulla Striscia di Gaza, con oltre 800 obiettivi di Hamas colpiti durante la notte. In risposta, Hamas ha rivendicato un massiccio attacco missilistico con 100 razzi su Ashkelon, nel sud di Israele.Secondo quanto riportato dal Washington Post, gli Stati Uniti si aspettano un'operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ordinato un ulteriore sostegno militare a Israele in seguito agli attacchi di Hamas.La situazione ha anche attirato l'attenzione dell'Iran, con il presidente Raisi che ha parlato con i leader di Hamas e della Jihad islamica. L'Iran ha dichiarato di sostenere la legittima difesa del popolo palestinese.Secondo il Wall Street Journal, ci sono anche accuse che l'Iran abbia aiutato Hamas a pianificare l'attacco a sorpresa. La regione è ora in uno stato di tensione crescente, con la comunità internazionale che guarda con preoccupazione agli sviluppi in corso. Resta da vedere come si evolverà questa crisi nel Medio Oriente e quali saranno le conseguenze a livello globale.