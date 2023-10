Puglia Wine Festival: tutte le novità

RUTIGLIANO – Un percorso più ampio che rende protagonista indiscusso il bellissimo centro storico di Rutigliano. Questa la principale novità della quarta edizione del “PUGLIA WINE FESTIVAL – Festa del vino e dei sapori d’autunno” che si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 ottobre.L’APS SensAzioni del Sud, che organizza l’evento in collaborazione con Core Live Show e il patrocinio del Comune di Rutigliano, è già al lavoro e per la 4^ edizione del format ha in serbo alcune novità interessanti, a partire proprio dal percorso che sarà quasi interamente concentrato fra le vie del centro storico della nota “città dei fischietti di terracotta”.I visitatori potranno passeggiare fra gli stand dedicati ai vini e alle proposte gastronomiche presenti in un percorso che va da piazza XX Settembre a via Martinelli, attraversando via P. Castello, Cortile del Castello, via M. Troiano, Piazza Colamussi, vico De Bellis, largo San Vincenzo, via Roma e piazza Umberto I.Sorseggiando un calice di vino, fra le numerosissime proposte offerte dalle selezionate cantine ospiti dell’evento, si potranno quindi ammirare viuzze, slarghi e piazzette del borgo, godere di angoli più e meno conosciuti del centro storico di Rutigliano e ammirare scorci suggestivi, che saranno resi ancora più affascinanti dagli allestimenti a tema autunnale realizzati dagli organizzatori, forti anche della collaborazione con Lumen Light Design e Contaminazioni d’Arte.Fondamentali per la buona riuscita dell’evento saranno, come per ogni edizione, le numerose partnership con realtà del territorio, associazioni, residenti e le rinnovate collaborazioni con Pro Loco, Associazione Portanuova, Associazione Amici della Castagna e LUP (Laboratorio Urbano Paese).Vini, gastronomia e piatti del territorio ma anche buona musica della tradizione pugliese per un evento che promuove le eccellenze del tacco d’Italia.Le serate del PUGLIA WINE FESTIVAL saranno animate dalla travolgente energia della musica popolare con un programma diverso ogni sera:Venerdì 27 ottobre : open act dj set live e dalle 21,00 sul palco “Cipurrid”; Sabato 28 ottobre : open act dj set live e dalle 21,00 sul palco “Orchestra Mancina”;Domenica 29 ottobre : open act dj set live e dalle 21,00 sul palco “Terraross”.Il Puglia Wine Festival vi aspetta dal 27 al 29 ottobre a Rutigliano, nelle suggestive ambientazioni del centro storico, per vivere insieme la festa del vino e dei sapori d’autunno.Accesso all’evento libero e gratuito, consumazione con ticket.