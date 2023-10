Da Leverano parte una 'rivoluzione ambientale' con CulturAmbiente

Tra i 17 obiettivi di Agenda 2030, quello che si occupa dell’economia circolare, è il dodicesimo che recita “Garantire modelli responsabili di produzione e consumo”, con un focus specifico su acqua, energia e cibo.



Il forum “CulturAmbiente” sarà l’occasione per dialogare e dare più informazioni ai cittadini utenti, sui temi che riguardano: la riduzione, il riutilizzo, il riciclo dei rifiuti in risorse, e particolare attenzione all'innovazione e la riprogettazione del processo produttivo e del riutilizzo delle “materie prime seconde”, per creare azioni consapevoli e ridurre la nostra impronta ecologica sul pianeta terra.

“Siamo convinti”, dichiarano gli organizzatori, “che solo a partire da un’informazione accurata, rivolta alle giovani generazioni, si possa costruire una cultura ecologica, soprattutto sul tema del consumo di risorse e produzione di rifiuti, diffondendo modelli di vita volti alla consapevolezza dei consumi e alla riduzione degli sprechi, dove la Comunità Educante, di cui la scuola costituisce un segmento fondamentale, crea il volano per formare giovani con una sensibilità ed una coscienza ecologica durevole e rivoluzionaria”.



La prima parte del forum CulturAmbiente, si aprirà la mattina del 27 ottobre a partire dalle ore 09:00 presso il Teatro Comunale di Leverano, con la partecipazione attiva dei piccoli-cittadini.

Filomena Compagno docente di francese nella scuola secondaria di primo grado e attivista Rifiuti Zero, presenterà agli alunni dei due Istituti Scolastici di Leverano il suo libro “A SCUOLA DI RIFIUTI ZERO”.



A moderare l’incontro saranno la dirigente Antonella Cazzato dell’IC “Geremia Re” e il dirigente Antonio Saponaro dell’IC “Don Lorenzo Milani”.



Il Focus, della prima edizione del forum CulturAmbiente, avrà inizio alle ore 17:30 presso il Teatro Comunale di Leverano, l’incontro pubblico mira a coinvolgere le civiche amministrazioni, le aziende produttive e di servizi, associazioni e cittadini e chiunque sia sensibile alle tematiche ambientali, per iniziare a – costruire comunità sostenibili attraverso l’economia circolare - con obiettivi comuni, nel pieno coinvolgimento dell’AROLE3.



Dopo i Saluti istituzionali del Sindaco di Leverano Marcello Rolli e Sandrina Schito Sindaco di Copertino/Presidente pro tempore AROLe3, gli organizzatori dialogheranno con gli ospiti della serata, per approfondire le tematiche culturali oggetto del forum e la presentazione di esperienze di buone pratiche. Apporteranno il proprio contributo: ALFONSO PICCARRETA, direttore Tecnico di Cantiere AROLE3 e l’assessore all’ambiente del Comune di Leverano NUCCIO MUCI, che illustreranno la raccolta differenziata e le azioni messe in campo nella gestione dei rifiuti; ROSSANO ERCOLINI, direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (LU). Presidente di Zero Waste Europe e Zero Waste Italy, vincitore nel 2013 del Goldman Environmental Prize - Nobel alternativo per l’ambiente che illustrerà i dieci passi della Strategia Rifiuti Zero; FIORENZA PASCAZIO, Presidente ANCI Puglia e Sindaco di Bitetto, l’unico Comune pugliese ad aver applicato la tariffazione puntuale; DANIELA SALZEDO, Direttrice di Legambiente Puglia che illustrerà l’esperienza dell’ecoForum Puglia ed il premio Comuni Ricicloni; MARCO MANCINI, componente dell’ Ufficio Scientifico Nazionale di Legambiente ed esperto sul tema dell’economia circolare e della prevenzione, riduzione e riutilizzo nella gestione integrata dei rifiuti che approfondirà le tematiche connesse ai Green Public Procurement e alla sostenibilità negli eventi. Sarà l’occasione per socializzare e raccontare esperienze di buone pratiche dal territorio, con LORETA RAGONE e ROBERTO PALADINI, Presidente InnovAction Soc. Coop.; DANIELA TRAMACERE associazione Mobius Circle.



La conclusione dei lavori è a cura di ANNA GRAZIA MARASCHIO, Assessora all'Ambiente Regione Puglia.

LEVERANO - “Zero Rifiuti + Risorse + Economia Circolare x Costruire Comunità Sostenibili” è Il titolo della prima edizione del forum CulturAmbiente organizzato da Legambiente Leverano e della Terra d’Arneo, in collaborazione con l’Osservatorio Rifiuti Zero ed il Comune di Leverano, unico Comune dell’AROLE3 ad aver aderito alla Strategia Rifiuti Zero.Un incontro culturale dedicato a creare l’occasione per approfondire e condividere la tematica della corretta gestione dei rifiuti e della tutela ambientale, a partire dall’Agenda 2030.