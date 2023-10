Tennis: il polacco Hubert Hurkacz trionfa nel torneo di Shanghai

Nella seconda semifinale Rublev si impone 7-6 6-3 col bulgaro Grigor Dimitrov e vola in finale in questo evento sportivo in Cina, per la prima volta nella sua carriera. Rublev è numero 7 al mondo e Dimitrov è diciannovesimo.

- Il polacco Hubert Hurkacz vince il torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, superando in finale in tre set, 6-3 3-6 7-6 il russo Andrej Rublev. Nella prima semifinale del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, Hubert Hurkacz prevale 6-3 6-4 con l’americano Sebastian Korda e si qualifica per la finale. Hurkacz conquista la terza finale in questa categoria dopo quella nel 2021 a Miami e nel 2022 a Montreal. Il ventiseienne polacco è numero 16 nella Classifica ATP mentre Korda è ventiseiesimo.