È iniziata all’insegna dell’amore la nuova stagione Demodè Club

BARI - Sabato 30 settembre ha inizio la nuova stagione 2023-24 del Demodè Club di Modugno (Ba), che ha preso il via con il party “Loveland”, uno spettacolo allestito con l’intento di promuovere i buoni sentimenti e abbattere ogni forma di abuso e forma di restrizione raziale, contro l’omofobia, la violenza sulle donne, il bullismo e tutte le altre forme di negatività.Nel corso della serata si sono alternati in consolle vari dj, capitanati da Dario D, suddivisi in tre piste da ballo: la Sala live, cuore pulsante della serata, la Sala club e la Serra Garden, la nuova area all’aperto. Ma la musica non è stata l’unica protagonista di questo evento che ha fatto registrare il sold-out. Sono state proposte anche coreografie e performance di danza a cura della Free dance Accademy di Bari, dell’Allure Agency e del Wasabi.“Abbiamo trasformato il nostro club – ha affermato Dario Boriglione, art director del Demodè – in una città della musica e del divertimento, proponendo uno spettacolo non solo musicale ma anche visivo. Abbiamo allestito la struttura con varie scenografie ed elementi legati al tema principale del party, l’amore a trecentosessanta gradi. Luci, video show ed effetti speciali hanno poi completato l’offerta di una festa che a tutti gli effetti, come appunto desideriamo fare, è stato uno show ”. Nel corso della stagione saranno spesso proposte questo genere di serate, che legano varie forme d’arte alla musica e che trasformano club, piazze e palasport (perché sono spettacoli che vengono allestiti in tutta Italia e anche all’estero) in dei grandi “teatri moderni” nei quali il pubblico viene avvolto e trascinato a vivere un’esperienza nuova ed emozionante.“Tutti hanno apprezzato molto questo nostro format, che siamo tornati a proporre dopo l’esordio estivo. In questi contesti la musica non è l’unica protagonista e quindi oltre ai dj, si avvicendano altre figure, che vanno dai ballerini ai mangiafuoco, con attività legate tra loro dal tema principale dello spettacolo, che ha l’intendo sia di far divertire ma in alcuni casi, come questo, anche un pochino di far riflettere. Ritengo che alla fine i partecipanti siano tornati a casa con pensiero in più sull’amore”.Oltre ai format, come sempre accade nelle stagioni del Demodè club, tanti saranno i concerti, a incominciare da sabato 7 ottobre, quando si esibiranno i Negrita, con una tappa del loro nuovo tour.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006