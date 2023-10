BARI - “Procura grande preoccupazione l’avvio della procedura di licenziamento collettivo denunciata qualche ora fa dai rappresentanti sindacali dei poligrafici e dei giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno". Così Marco Lacarra e Ubaldo Pagano, deputati pugliesi del Partito Democratico."La testata - proseguono i deputati pugliesi -, che rappresenta un pezzo imprescindibile della storia della nostra terra, continua a versare in una situazione di difficoltà che però non può ricadere su chi ha già dato la sua intera vita per la Gazzetta. Il Governo nazionale, esattamente come è stato già fatto in passato da altri esecutivi, dovrebbe intervenire immediatamente per sanare la situazione, aiutando l’azienda ad evitare i licenziamenti e a dare maggiori possibilità di pensionamento anticipato e risorse per la riqualificazione e la formazione professionale. La prossima legge di bilancio - concludono - dovrà farsi carico dell’intera questione e ci aspettiamo che i colleghi di maggioranza voteranno a sostegno dei nostri emendamenti al riguardo.”