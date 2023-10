- Un nostro attento lettore ci ha inviato, alla nostra redazione, foto relative ad alcune strade della città di Ostuni. Strade che, purtroppo, a quanto si vede dalle foto, non vengono pulite a dovere. Vicino ai marciapiedi, tanti sono i rifiuti che si possono vedere. Le vie in questione sono via Villafranca e Piazza Italia e le foto sono state scattate nei giorni 27 e 28 ottobre 2023.

"Non è bello vedere i rifiuti lungo le strade della nostra amata città" ha dichiarato Daniele Martini, presidente dell'associazione 'Ostuni è...' "Bisogna avere cura delle cose e, soprattutto del posto in cui si vive. Pertanto spero che i cittadini abbiano a cuore la città cercando di tenerla il più pulita possibile. Sarebbe opportuno far installare, lungo le vie principali, qualche cestino in più ed educare i giovani, e non solo, alla pulizia dell'ambiente. Solo così potremmo mostrare a tutti di tenerci alla nostra Ostuni".