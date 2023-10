Expo Osaka 2025: il Commissario generale chiede la collaborazione di Asset Puglia per il progetto del Padiglione Italia

BARI - Il Commissario generale per l’Italia all’Expo, Mario Vattani, ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Agenzia regionale pugliese per la verifica della progettazione. La soddisfazione del presidente della Regione Michele Emiliano per la prestigiosa collaborazione: “L’Asset è l’unico ente pubblico certificato da Accredia come organismo di ispezione di massimo livello”.Incarico di grandissimo prestigio per la Regione Puglia e la sua agenzia Asset: il Commissario Generale per l’Italia a Expo Osaka 2025 Mario Vattani ha, infatti, chiesto la collaborazione di Asset Puglia per il progetto del Padiglione Italia. In base all’accordo siglato fra le parti, sarà dunque l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, attraverso la sua Area tecnica specializzata per le verifiche (Cab), a svolgere l’attività di valutazione della conformità del progetto del Padiglione Italia, firmato dallo studio Mario Cucinella Architects.L’Area tecnica Cab dell’Asset è riconosciuta dall’ente nazionale Accredia - come organismo di tipo C, massimo livello - e opera per effettuare ispezioni e controllo nelle varie fasi del procedimento di progettazione, esecuzione e gestione dell’opera pubblica, attraverso verifiche di conformità rispetto ai requisiti di contratto nell’ambito della realizzazione delle Opere Pubbliche. Tutte queste attività sono contemplate nell’accordo siglato dal Commissario per l’Expo di Osaka Vattani e dal direttore dell’Asset Elio Sannicandro.L’Esposizione Universale si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 in Giappone, dove sono attesi oltre 28 milioni di visitatori. Per sei mesi Osaka si trasformerà in una vetrina mondiale in cui i Paesi partecipanti presenteranno al mondo il meglio delle loro idee, progetti, modelli esemplari e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali sul grande tema dell’Expo: “Progettare la società futura per le nostre vite”, declinato in varie sezioni. “Abbiamo dedicato il Padiglione Italia - sottolinea il Commissario Vattani - al sapere fare italiano, rarissimo ingrediente che è alla base di tutte le nostre eccellenze e della nostra innovazione tecnologica. Il compito del Commissariato Generale è quello di assicurare l’organizzazione di tutti gli aspetti organizzativi, logistici e protocollari connessi alla partecipazione italiana a Expo 2025 Osaka, e per far questo ho voluto sin dalle prime fasi coinvolgere nel progetto le realtà pubbliche o private italiane che appunto ‘sanno fare’ e costituiscono un’eccellenza nel loro settore, supportandoci nell’obiettivo di dare lustro all’Italia alla prossima Esposizione Universale. In questo gioco di squadra, la nostra collaborazione con Asset rappresenta un fiore all’occhiello, perché valorizza l’unico ente pubblico italiano accreditato come organismo di ispezione, in grado di fornire servizi specialistici di alta qualità in un settore tanto delicato e importante, quello della progettazione delle opere pubbliche”.“Ad oggi la Regione Puglia - evidenzia il suo presidente Michele Emiliano - tramite l’Area tecnica Cab di Asset, l’agenzia diretta da Elio Sannicandro, è l’unico ente pubblico italiano accreditato ai massimi livelli di imparzialità per effettuare qualsiasi attività di ispezione nell’ambito delle opere pubbliche. La scelta innovativa della Regione di costituire un’Agenzia che sviluppi progettualità e iniziative a supporto della Regione Puglia e degli altri enti pubblici si dimostra molto positiva e sta ottenendo brillanti risultati. Essere chiamati a cooperare con il Commissariato italiano per l’Expo di Osaka, per svolgere attività delicate e impegnative, è motivo di orgoglio”.La cooperazione con il Commissariato presso il ministero degli Esteri è già stata avviata. Al termine della prima riunione operativa tenutasi alla Farnesina, il direttore tecnico del CAB Vito Antonio Lomoro sottolinea: “Stiamo partendo con la fase di verifica della progettazione in armonia con i principi contenuti nel nuovo codice dei contratti. Con questo accordo la Regione Puglia prosegue la sperimentazione e la crescita tecnica nel settore delle valutazioni di conformità, finalizzate a elevare la qualità della progettazione e le competenze nell’esecuzione delle opere pubbliche”.Si veda anche https://www.italyexpo2025osaka.it/news-ed-eventi/expo-2025-osaka-il- commissario-generale-collabora-con-asset-puglia-il-progetto-del