'Festa della Castagna di Vico', due giorni di sapori e iniziative

VICO DEL GARGANO – Due giorni di sapori, musica, visite guidate e menù dedicati: oggi e domenica 22 ottobre 2023, si celebrerà la “Festa della Castagna di Vico”. L’evento prenderà il via sabato 21 ottobre, alle ore 16, in Largo Castello/via San Giuseppe con la degustazione di caldarroste, vin brulè e vino novello. Si potranno degustare piatti e prodotti a base di castagne e le tipicità di Vico del Gargano.Oggi alle ore 17, comincerà la passeggiata nel centro storico vichese con la visita al Museo Trappeto Maratea. In serata, nei locali della ristorazione che hanno aderito alla festa, si potrà cenare con menù a tema. La Festa della Castagna di Vico proseguirà anche domenica: alle ore 10 con gli stand in cui si potranno acquistare e degustare castagne e prodotti tipici; alla stessa ora, è prevista una passeggiata nel centro storico con la visita al Museo Trappeto Maratea. Alle 11.30, a cura dello Studio Tecnico Forestale, sarà aperto il punto informativo sulle castagne di Vico del Gargano. Più tardi, nei locali della ristorazione che hanno aderito alla festa, si potrà pranzare con menù a tema.Per informazioni e prenotazioni, è attivo il recapito dedicato della Pro Loco di Vico del Gargano 346.091463 ed è possibile rivolgersi via email all’indirizzo info@prolocovicodelgargano.it La Festa della Castagna di Vico è una delle manifestazioni attraverso le quali ‘il paese dell’amore’ intende promuovere il proprio patrimonio enogastronomico e, con esso, i prodotti tipici del territorio. Le iniziative previste, inoltre, valorizzano il centro storico vichese, dando modo ai visitatori di conoscere la bellezza del borgo, la sua storia, i luoghi d’interesse culturale e architettonico di Vico del Gargano. L’iniziativa si pone nell’alveo delle manifestazioni tese a destagionalizzare i flussi turistici, puntando sull’attrattività di Vico del Gargano 365 giorni l’anno.