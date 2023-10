Festival Trame Contemporanee 2023: teatro e danza a Molfetta

MOLFETTA - La Cittadella degli Artisti di Molfetta sarà il palcoscenico di un entusiasmante doppio spettacolo il 14 ottobre nell'ambito del Festival Trame Contemporanee 2023, dedicato alla drammaturgia contemporanea. Il festival è organizzato da Malalingua ETS e promette serate coinvolgenti che uniscono teatro e danza.La serata inizierà alle 19 con lo spettacolo "Se ci sei batti un colpo", un atto unico scritto da Letizia Russo e diretto da Laura Curino. Lo spettacolo è interpretato da Fabio Mascagni ed esplora in modo surreale e tragicomico le complesse relazioni umane. La storia ruota attorno a un giovane uomo che, nonostante abbia tutto ciò che gli serve nella vita, si pone l'importante domanda: "A cosa serve vivere, se non hai il cuore?". Questo interrogativo porta gli spettatori attraverso un viaggio di introspezione sulla vita, dall'amicizia alle relazioni sentimentali, dal lavoro alla spiritualità. "Se ci sei batti un colpo" è una produzione E20inscena e promette di essere un'esperienza teatrale unica.Alle 21, il palco sarà pronto per "Ludus Feedback", un progetto intrigante prodotto dal Centro nazionale di produzione per la Danza Res Extensa - Porta d’Oriente. Con la regia di Carmen De Sandi e la collaborazione di Giuseppe Pascucci, questo spettacolo sperimenta la connessione tra linguaggi artistici e tecnologici attraverso danza e musica. Esplora l'interazione tra espressioni estetiche individuali e ridefinisce il ruolo dello spazio, dei corpi e degli elementi scenici. L'aspetto modulare di questo spettacolo consente di adattarlo a luoghi diversi, creando un'esperienza unica per ogni spettacolo.Il Festival Trame Contemporanee si svilupperà ulteriormente con spettacoli, residenze artistiche e un premio di drammaturgia guidato da Davide Carnevali, con eventi che si svolgeranno a Bari e Molfetta fino al 21 novembre. Il festival si conferma come promotore e catalizzatore di nuova drammaturgia, esplorando le intersezioni tra diversi linguaggi e discipline artistiche. Il 14 ottobre, il festival metterà in luce l'importanza delle relazioni umane e della complessità del vivere contemporaneo attraverso il teatro e la danza. Gli spettatori avranno l'opportunità di immergersi in storie intriganti e profonde che riflettono il mondo che li circonda. Gli appassionati di teatro e danza non vorranno perdere questa straordinaria serata. Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti, è possibile contattare i numeri: 3518528404 e 3400520166 o scrivere a info.malalingua@gmail.com. I biglietti sono disponibili su vivaticket.com e presso il punto vendita Clinic, in via Urbano Rattazzi, 39 - Molfetta (Ba).