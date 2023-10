Gaza sotto attacco: raid di Tel Aviv sulla Siria

In Medio Oriente, la situazione rimane estremamente tesa, con una crescente escalation di violenza tra Israele e Gaza. Le ultime notizie sull'area indicano che il bilancio delle vittime è in costante aumento, con 1200 morti a Gaza e 1300 vittime israeliane.Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha reso una dichiarazione intensa affermando che "ogni membro di Hamas è un uomo morto." Questo rafforza l'approccio di Israele alla situazione, mentre si sforza di porre fine alle azioni di Hamas.Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, è attualmente in Israele per incontrare il primo ministro Netanyahu, nella speranza di mediare una soluzione pacifica e mitigare la violenza nella regione.Nel frattempo, rappresentanti di Hamas affermano che l'attacco israeliano è stato pianificato da due anni. La situazione continua a deteriorarsi mentre entrambe le parti sono impegnate in una lotta senza quartiere.Ulteriori notizie indicano che la centrale elettrica di Gaza è stata spenta, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria nell'area, con i residenti che affrontano gravi interruzioni elettriche.Inoltre, il gruppo Hezbollah libanese, filo-iraniano, ha rivendicato il lancio di missili contro Israele e affermato di aver inflitto "un gran numero" di perdite all'esercito israeliano.Mentre la violenza continua a imperversare in diversi luoghi, raid aerei in Siria hanno causato danni alle piste degli aeroporti di Damasco e Aleppo, complicando ulteriormente la situazione in una regione già turbolenta.La comunità internazionale sta seguendo da vicino la situazione e fa appello a una soluzione pacifica per porre fine a questa escalation di violenza che ha devastato vite e comunità in tutto il Medio Oriente.