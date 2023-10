Follia a Casarano: figlia colpisce il padre con martello dopo lite

CASARANO - Nel tranquillo pomeriggio di ieri, un episodio di follia ha scosso la cittadina di Casarano. Una donna di 35 anni, affetta da problemi psichici, ha scelto un metodo estremo per risolvere una disputa con suo padre riguardo a questioni finanziarie.Il conflitto ha avuto inizio quando il padre ha rifiutato di concedere alla figlia del denaro, scatenando una discussione accesa tra i due. La situazione è rapidamente degenerata, culminando in un atto di violenza scioccante da parte della giovane.Mentre il padre era di spalle, la figlia ha afferrato un martello e lo ha colpito ripetutamente all'altezza della nuca. I vicini, allarmati dalle urla che provenivano dall'appartamento, sono stati i primi a intervenire. Solo con l'arrivo della moglie dell'uomo, che era fuori per lavoro, l'appartamento è stato aperto, svelando la scena orribile.Le forze dell'ordine, i Carabinieri, e i soccorritori del 118 sono stati chiamati sul luogo. Il padre, un uomo di 54 anni, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Fortunatamente, le sue ferite non sono risultate gravi come inizialmente temuto, ed è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni.Per quanto riguarda la figlia, è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Dato il suo stato psicologico, è stata presa una decisione diversa riguardo alla sua detenzione. È stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio, e verrà ricoverata nel reparto di psichiatria presso l'ospedale "Veris Delli Ponti" di Scorrano.