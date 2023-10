Incidente a Poggiofranco: motociclista coinvolto in un incidente con un camion

BARI - Nel pomeriggio odierno, un incidente stradale è avvenuto a Poggiofranco, all'incrocio tra il viale Papa Innocenzo XII e via Lioce, coinvolgendo una motocicletta e un camion. Il giovane motociclista ha riportato gravi ferite nell'impatto.Il tragico incidente si è verificato in seguito a una collisione frontale tra la motocicletta e il camion. Il giovane motociclista è stato sbalzato dalla sua moto e ha subito una violenta caduta sull'asfalto. La scena ha richiesto l'intervento di due ambulanze del servizio sanitario 118, che hanno immediatamente soccorso il giovane centauro.Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, il ferito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. È stato riferito che il giovane ha riportato diverse fratture a seguito dell'incidente e riceverà ulteriori cure mediche per le sue ferite.Questo incidente serve come un ennesimo triste promemoria dell'importanza di guidare con attenzione e rispetto delle regole stradali, cercando di evitare situazioni di pericolo che possono mettere in pericolo la vita non solo di chi è coinvolto nell'incidente ma anche di altri utenti della strada.