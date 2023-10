BARI - Il Direttivo di Forza Italia Bari denuncia il vandalismo politico che ha preso di mira le sue affissioni in città. Si tratta di un episodio che solleva interrogativi sulla cultura democratica di certa sinistra barese e di alcuni gruppi che si definiscono anarchici ma sembrano agire come vandali.Questi individui, operando nell'ombra, hanno tentato di esprimere la loro idea di inclusività, democrazia e pluralismo strappando e imbrattando i manifesti di Forza Italia Bari affissi in città. Il loro obiettivo sembra essere quello di soffocare le voci che dissentono dalle loro posizioni, cercando di censurare chi non condivide le loro opinioni.Tuttavia, la risposta di Forza Italia Bari a tali azioni è chiara: non si lasceranno intimidire. Continueranno a promuovere le proprie idee nel rispetto delle opinioni altrui. L'approccio sarà quello di colmare il vuoto culturale e civile che sembra essere presente in alcuni gruppi di sinistra e tra gli anarchici. Si tratta di un vuoto caratterizzato da violenza, aggressività e illiberalità.Forza Italia Bari rimarrà sempre dalla parte dei cittadini che desiderano una città ordinata, pulita e sicura. Saranno la voce di coloro che credono in questi valori e che non accettano il vandalismo politico come strumento di espressione. L'obiettivo è quello di costruire una comunità che sia aperta al dialogo e al confronto di idee, invece di ricorrere a tattiche divisive e distruttive.In questo modo, Forza Italia Bari dimostra il suo impegno per la democrazia, la libertà di espressione e il rispetto reciproco, anche di fronte alle sfide e agli attacchi subiti.