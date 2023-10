Francavilla Fontana ospita il set del film 'Malamore'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Il Cinema torna protagonista in Città. Francavilla Fontana in queste settimane sta ospitando le riprese del lungometraggio Malamore della regista Francesca Schirru prodotto dalla Società Altre Storie con Rai Cinema in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Puglia|Apulia Film Commission. La produzione è a cura di Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa. - Il Cinema torna protagonista in Città. Francavilla Fontana in queste settimane sta ospitando le riprese del lungometraggio Malamore della regista Francesca Schirru prodotto dalla Società Altre Storie con Rai Cinema in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il Ministero della Cultura e il sostegno di Regione Puglia|Apulia Film Commission. La produzione è a cura di Cesare Fragnelli con il supporto di Alessandro Contessa.





Dopo giorni di intenso lavoro sul set nelle ex carceri attigue al Comando della Polizia Locale, la troupe ed il cast si sono spostati sabato 21 ottobre in via Roma nei pressi di Palazzo Carissimo per alcune scene da girare in esterna.

"Lo sguardo del cinema – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – si è soffermato nuovamente su Francavilla Fontana. È un segnale importante che ci consente di mettere sotto i riflettori il nostro patrimonio artistico e di farlo conoscere a pubblici diversi. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando a questa produzione, in particolare il nostro concittadino Alessandro Contessa".

Gli intrecci della Città con la Settima arte proseguiranno nei prossimi giorni, più precisamente venerdì 27 e sabato 28 ottobre, con "Qcine – Incontri tra cinema e cibo" con ospiti gli attori Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, indimenticabili Toti e Tata, e il campione di boxe Patrizio Oliva.

L’evento prevede una sezione cinematografica presso il Cinema Teatro Italia con le proiezioni dei film Stanlio&Ollio (venerdì 27 ottobre) con la partecipazione di Solfrizzi e Stornaiolo, e Lassù qualcuno mi ama (sabato 28 ottobre) alla presenza di Patrizio Oliva. In Piazza Vittorio Emanuele II saranno allestiti stand dedicati all’enogastronomia e andranno in scena gli "Spuntini di riflessione" di Luigi Dimitri.

"Con Qcine – conclude l’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Carmine Sportillo – proponiamo un format inedito per Francavilla Fontana che coniuga lo spettacolo con la gastronomia. È una iniziativa che punta a destagionalizzare la nostra offerta turistica in continuità con gli ottimi risultati che abbiamo potuto riscontrare durante l’estate".

Q-Cine è un evento a cura della società di produzione cinematografica Bunker Lab in collaborazione con il Comune di Francavilla Fontana e con il sostegno della Regione Puglia con Apulia Film Commission e PugliaPromozione.

Le attività partiranno alle 18.30 e saranno con ingresso libero e gratuito sino all’esaurimento dei posti disponibili.