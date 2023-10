Serie B: il Bari pareggia 1-1 col Modena al San Nicola

Ssc Bari fb

Quinto pareggio interno del Bari. I biancorossi impattano 1-1 col Modena al San Nicola, nella partita del debutto in panchina del nuovo allenatore Marino, nella decima giornata di andata di Serie B. All’ 1-0 dei pugliesi realizzato da Sibilli al 27’ del secondo tempo, gli emiliani replicano col pareggio siglato al 39’ da Manconi. Per l’attaccante dei galletti Sibilli seconda rete in questo campionato. Ottavo pareggio del Bari che è al quattordicesimo posto in classifica con 11 punti.