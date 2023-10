'Frida Kahlo. Una vita per immagini', successo di pubblico per la mostra ad Alberobello

ALBEROBELLO – Si è conclusa domenica 15 ottobre “Frida Kahlo. Una vita per immagini”, la mostra internazionale promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alberobello e organizzata da Bass Culture srl, Rjma Progetti culturali in collaborazione con Locus Festival e Diffusione Italia International, che ha riscosso ampio consenso di pubblico registrando 10.500 presenze.Ospitata presso il Museo del Territorio - Casa Pezzolla e inaugurata il 24 giugno scorso, la mostra internazionale su Frida Kahlo si è conclusa domenica 15 ottobre. Straordinaria e costante l’affluenza di pubblico, attenta e dirompente l’attenzione dei media, vivaci e continui i cinguettii sui social network, in una parola… STREPITOSA!“In poco più di tre mesi, alla magia della nostra città si è aggiunto l’ ‘effetto Frida Kahlo’ - spiega Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e aggiunge – “infatti gli scatti della vita personale e artistica di Frida hanno conquistato la città e i suoi visitatori, nazionali e internazionali. L’arte si conferma quel linguaggio universale in grado di coinvolgere persone di culture diverse e provenienti da ogni parte del mondo. Esattamente come la bellezza e l’accoglienza di Alberobello sono in grado di trasmettere”.L’effetto Frida Kahlo, grazie alla straordinaria riconoscibilità e iconicità dell’artista, ha catturato l’intera Alberobello venendo rappresentato in una delle installazioni dello straordinario Light Festival di luglio scorso, creando merchandising a tema presente nei negozi della città (dall’emblematico cuore sacro noto nella cultura messicana fino alle classiche t-shirt) e infine ispirando le Istituzioni scolastiche. Infatti alcune di queste hanno avviato i programmi delle prime classi partendo proprio dall’immagine e arte creata da Frida, simbolo di libertà ed emancipazione nel mondo.La mostra – assieme a tutti gli eventi e le iniziative programmate e realizzate nell’estate 2023 – hanno generato una duplice ricaduta sulla stagione turistica estiva, offrendo sia un elemento di attrazione e permanenza in più per gli ospiti internazionali sia un ulteriore elemento di esclusività per i visitatori che appartengono al territorio.Gli straordinari scatti sono stati esposti presso il Museo del Territorio - Casa Pezzolla che era stato temporaneamente chiuso e questa mostra ha offerto l’opportunità di riaprire un ‘luogo’ permanente della cultura iconica del territorio alberobellese e allo stesso tempo di lasciare spazio per mostre temporanee ed eventi.“Per il programma delle iniziative ed eventi di We are in Trulli 2023, l’Amministrazione comunale ha operato in una logica conservativa ed estensiva allo stesso tempo, preservando cioè le Associazioni già attive sul territorio e simultaneamente avviando nuove partnership, tra queste la fortunata collaborazione con Bass Culture”. Conclude il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo: “Le statistiche elaborate attraverso PayTurist e consolidate nei primi mesi del 2023 attestano 228.495 presenze nel periodo gennaio-settembre con un incremento pari a +77.256 unità rispetto allo stesso periodo del 2022 e questo ci lascia ben sperare che il percorso sia tracciato e che grazie alla sinergia con le Associazioni, gli Enti territoriali e gli Operatori turistici potremo contribuire ulteriormente nel migliorare l’attrattività di Alberobello a livello nazionale e internazionale”.La mostra è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Alberobello, e organizzata da Bass Culture srl e Rjma Progetti culturali in collaborazione con Locus Festival e Diffusione Italia International.