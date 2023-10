Fuga notturna a Lecce: giovane di 16 anni alla guida di un'Audi finisce contro uno spartitraffico

Il protagonista di questa storia è un adolescente di 16 anni che si è messo alla guida di un'Audi A3 e ha intrapreso un pericoloso viaggio contromano per le strade di Lecce. Una pattuglia della Polizia è intervenuta e ha cercato di fermare il giovane conducente, ma invece di fermarsi, ha deciso di ingaggiare un inseguimento con le forze dell'ordine.



L'inseguimento è proseguito fino a quando l'auto in fuga è finita contro uno spartitraffico, mettendo fine alla fuga spericolata del giovane. Fortunatamente, i controlli successivi hanno rivelato che a bordo dell'auto c'era anche un ragazzo di 21 anni di Mesagne, che aveva deciso di concedere al suo amico minorenne un giro con l'auto di sua madre.



Entrambi i giovani sono risultati negativi ai test antidroga e alcolemico, ma l'incidente ha comunque portato il giovane di 16 anni in ospedale a causa di alcune lesioni subite durante la collisione.



Questo episodio serve come un importante promemoria dei pericoli legati all'uso inappropriato di veicoli da parte dei giovani e dell'importanza di rispettare le leggi sulla guida e la sicurezza stradale.

LECCE - Nella notte scorsa, nei pressi del centro cittadino di Lecce, si è verificato un incidente insolito e pericoloso che ha coinvolto un giovane di 16 anni alla guida di un'auto di lusso. L'incidente ha attirato l'attenzione della Polizia, che ha tentato di fermare il veicolo.