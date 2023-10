Borraccino: 'La Regione Puglia a Bruxelles all'European Week of Region and Cities ha presentato il progetto Mareasinistra'

"La Regione Puglia, dal 9 al 12 ottobre 2023, a Bruxelles, per il progetto 'Mareasinistra'" si legge in una nota stampa a cura di Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.

"Per dare risalto alle politiche di coesione. erano presenti il Presidente Emiliano e l'Assessore Delli Noci. Con 'Mareasinistra' vogliamo dare la giusta attenzione e visibilità ai talenti pugliesi e non solo, per attirare investimenti a favore del territorio pugliese. Nel corso della presentazione, presso l'ufficio di Bruxelles della Regione Puglia, erano presenti figure istituzionali europee e stakehokders pubblici e privati. Abbiamo evidenziato l'importanza del progetto 'Mareasinistra' per coinvolgere i talenti creativi e tecnologici a livello internazionale, per portare le loro capacità e competenze al servizio del territorio pugliese. C’erano studenti, startuppers, nuovi investitori e artisti. Il percorso del progetto 'Mareasinistra', è attivo dal 20 agosto, sulla piattaforma Puglia Partecipa. Fino al 20 novembre, si potrà partecipare per contribuire alla stesura del documento preliminare della strategia regionale, compilando il seguente questionario web https://partecipazione.regione.puglia.it/processes/strategiatalenti " si legge ancora nella nota di Cosimo Borraccino.