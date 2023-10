Ginosa, domani l’assemblea pubblica del M5S per il NO al termovalorizzatore. Galante: 'La richiesta di modifica del PAUR presentata dall’azienda in Regione è di competenza nazionale'

GINOSA - Il No al progetto del nuovo termovalorizzatore a Ginosa vede in prima linea il M5S. Il capogruppo in consiglio regionale Marco Galante prenderà parte domani venerdì 20 ottobre alle 18:30 all’assemblea pubblica nel teatro Alcanices in cui gli esponenti del M5S a tutti i livelli ribadiranno le ragioni del No.Parteciperanno il vicepresidente del M5S, il senatore Mario Turco, il coordinatore regionale Leonardo Donno, il coordinatore provinciale Francesco Nevoli e il sindaco Vito Parisi.“Su questo tema bisogna mantenere alta l’attenzione - dichiara Galante - e persistere nell' informare i cittadini. In seguito all’incontro con l’assessora Maraschio ho continuato a chiedere aggiornamenti all’assesorato sulla richiesta di modifica del PAUR presentata il 2 ottobre da Ecologistic e oggi gli uffici mi hanno informato che il procedimento è di competenza nazionale, quindi ora la questione passa ai ministeri competenti. Alla Regione spetta invece il compito di dare il proprio parere in sede di conferenza di servizi, in cui si esprimeranno anche il Comune e gli altri Enti coinvolti. Parliamo di un progetto calato dall’alto ed è in contrasto con l’idea di sviluppo sostenibile che stiamo portando avanti anche in Regione. Domani proseguiremo con la raccolta firme per la petizione NO Termovalorizzatore promossa dal Comitato e sarà l’occasione anche per un confronto sul salario minimo e per continuare a ribadire il No al riesame dell’AIA per l’ex Ilva”.