Allerta meteo: forti venti in arrivo sulla Puglia e altre regioni italiane



Già dalle ore 16:00 del giorno 19 Ottobre 2023, è stata dichiarata un'allerta meteo in queste regioni, con venti forti meridionali e raffiche di burrasca o burrasca forte che interesseranno l'intera regione.



Si prevede che il vento possa raggiungere livelli tali da richiedere una particolare attenzione alla sicurezza e alla preparazione. A partire dalle ore 16:00 del 19 Ottobre 2023 e per le successive 48 ore, è stata emessa un'allerta gialla per il rischio vento su tutta la Puglia, evidenziando la necessità di monitorare da vicino l'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

BARI - A partire dalle prime ore di domani, Venerdì 20 Ottobre 2023, e per le successive 24-36 ore, la Puglia e diverse altre regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse. In particolare, sono previsti venti forti meridionali con raffiche di burrasca o burrasca forte, che influenzeranno il clima in queste aree.