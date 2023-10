Giochi del Mediterraneo, Di Cuia: 'Necessario recuperare senso di responsabilità'

BARI - “Ringrazio la delegazione dei parlamentari pugliesi di Forza Italia per aver richiamato tutti alla responsabilità e aver assunto una posizione chiara che persegue l’interesse esclusivo della comunità ionica e pugliese allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo. Quello che sta accadendo, infatti, è a tratti indecifrabile ed è la narrazione di una manifestazione mondiale di straordinaria rilevanza per il territorio che sembra, però, essere utilizzata da alcuni come arma politica. Forza Italia, come è stato già ricordato ieri dai nostri deputati, è stata la promotrice di un emendamento con cui sono stati stanziati 150 milioni necessari alla realizzazione dei Giochi. È chiaro, quindi, che il nostro intento sia deciso e determinato ed è per questo che rinnoviamo l’invito alla responsabilità a tutti gli attori della vicenda. La posta in palio è troppo alta, vietato sbagliare ancora”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Massimiliano Di Cuia.