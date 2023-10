Lecce, emissioni odorigene in località masseria Trapanà: il settore Ambiente segue la vicenda

LECCE - Parliamo delle emissioni odorigene in località Masseria Trapanà a Lecce. Di seguito la precisazione dell'assessora all'Ambiente Angela Valli: - Parliamo delle emissioni odorigene in località Masseria Trapanà a Lecce. Di seguito la precisazione dell'assessora all'Ambiente Angela Valli:





"L'Amministrazione comunale di Lecce è da mesi in continuo aggiornamento sulla vicenda non solo attraverso la richiesta di controlli e riscontri tecnici da parte degli enti preposti, Arpa, Asl, Provincia di Lecce, sull'impianto di biocompostaggio ricadente in territorio di Surbo, ma anche attraverso l’interlocuzione tra i propri tecnici e la Polizia Provinciale riguardo all’attività di monitoraggio e controllo dei terreni in agro di Lecce su cui, come da Piano di Utilizzazione Agronomica autorizzato dalla Provincia, viene destinato il digestato prodotto dallo stesso impianto" si legge nella nota dell'assessora Angela Valli.

"L’amministrazione è al contempo impegnata sul fronte della partecipazione alla conferenza dei servizi presso la Provincia relativamente all’istanza di aggiornamento AIA da parte di Biosud, impianto di termodistruzione di rifiuti sanitari, sito in territorio di Lecce, sempre in località Mazzarella, per il quale ad oggi non risultano comunicazioni da parte degli Enti deputati al controllo circa eventuali problematiche di tipo odorigeno. Queste informazioni sono state riferite in Consiglio comunale nell’ambito della discussione di una mozione presentata dal Consigliere Scorrano, che è stata rigettata semplicemente perché non aggiornata all’attuale quadro di contesto, indiscutibilmente già evoluto rispetto alla data della presentazione della stessa, risalente a circa 4 mesi fa. Oggi, infatti, siamo nella fase in cui l’interlocuzione con gli enti e i Comuni limitrofi è già stata intrapresa e hanno già avuto luogo i rilievi da parte di Arpa, eseguiti nei giorni scorsi sull’area dell’impianto alla presenza delle autorità del comune di Surbo e della Provincia – come da specifica convocazione da parte di Arpa Puglia. Per venerdì prossimo è stato convocato il tavolo tecnico istituzionale istituito presso il Comune di Surbo. A valle dei risultati tecnico-scientifici, attesi per questa settimana, si adotteranno con immediata solerzia gli eventuali opportuni adempimenti e/o ulteriori approfondimenti tecnici finalizzati alla risoluzione delle molestie odorigene registrate. Dispiace per la reazione scomposta da parte del consigliere Scorrano, assolutamente fuori luogo di fronte ai chiarimenti offerti. Ai cittadini di Lecce e Surbo non posso che rinnovare la ferma rassicurazione rispetto all’attenzione e presa in carico che Sindaco e assessorato all’Ambiente, con il lavoro incessante dei suoi tecnici, ha dedicato e continuerà a dedicare a questa vicenda" prosegue Angela Valli.