Giochi Mediterraneo, FdI: 'Grazie ad Abodi e Fitto, per Puglia evento importante'

BARI - “I Giochi del Mediterraneo sono un grande evento sportivo di cui la Puglia ha bisogno. Per questo ci sentiamo di ringraziare i Ministri Abodi e Fitto che oggi hanno garantito, a nome del Governo, che la manifestazione sportiva, in programma nel 2026, si terrà regolarmente". Lo dicono in una nota congiunta i deputati pugliesi di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, Dario Iaia e Giovanni Maiorano."L’Esecutivo - proseguono i deputati FdI - ha garantito che strutture sportive e infrastrutture saranno completate nei tempi. Non solo, ha anche preso l’impegno di implementare con ulteriori risorse i 150 milioni di euro già stanziati. I Giochi del Mediterraneo garantiscono, oltre a una enorme visibilità, anche un indotto importante per l’economia della regione e per il rilancio di Taranto. Ci sarà da lavorare duro, perché il nuovo master plan dovrà essere completato entro il 30 ottobre, ma siamo certi che questo Governo, che finora ha mantenuto quanto promesso in tutti i settori, anche in questo caso manterrà gli impegni”, concludono.