Lecce, ventenne con braccialetto elettronico arrestato per spaccio

LECCE - Un giovane di 20 anni che era soggetto a arresti domiciliari con un braccialetto elettronico è stato arrestato dopo aver approfittato della sua libertà limitata per compiere atti di spaccio di sostanze stupefacenti. L'individuo aveva ottenuto il permesso di frequentare un percorso di studi nonostante la misura degli arresti domiciliari, ma ha abusato di questa opportunità.Il suo arresto è avvenuto in seguito a un controllo delle forze dell'ordine nei pressi di scuole nella città di Lecce, dove è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Ulteriori indagini sono state condotte sul suo telefono cellulare, durante le quali sono emersi messaggi che facevano riferimento all'attività di spaccio di droga.Questi elementi di prova hanno portato all'arresto del giovane, che è stato condotto in carcere. Questo caso evidenzia come le autorità stiano monitorando attentamente le attività di spaccio di droga e stiano prendendo misure rigorose per affrontare chiunque si renda colpevole di tali reati, anche quando si trovano in situazioni di arresti domiciliari o con restrizioni simili. La legge è chiara nel condannare l'attività illegale di spaccio di droga, indipendentemente dalla situazione personale dell'individuo coinvolto.