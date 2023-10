BARI - Nella mattinata di domenica 29 ottobre 2023, il gruppo "Giovani per Bari" ha dimostrato il proprio impegno per la sicurezza della città organizzando un gazebo in via Argiro 49, di fronte alla Lego. L'evento è iniziato alle 09:30 e ha coinvolto attivamente i giovani del gruppo.Il principale obiettivo del gazebo è la raccolta di firme per sostenere iniziative mirate a migliorare la sicurezza nella comunità di Bari. La partecipazione dei giovani è stata significativa, dimostrando un forte desiderio di contribuire al benessere e alla tranquillità della città.Daniele Bretone, il coordinatore di "Giovani per Bari", ha spiegato l'importanza dell'evento e delle firme raccolte. Ha inoltre annunciato l'opportunità per i cittadini di aderire ai gruppi WhatsApp specifici dei vari quartieri della città. Questi gruppi saranno utilizzati per la segnalazione di situazioni di emergenza e problemi legati alla sicurezza, rafforzando così il coinvolgimento della comunità nella promozione della sicurezza.