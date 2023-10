Grave incidente a Bari: giovane centauro di 15 anni in condizioni critiche

BARI - Ieri pomeriggio, nel quartiere San Paolo di Bari, si è verificato un tragico incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto in uno schianto frontale. Il giovane centauro di soli 15 anni è rimasto gravemente ferito nell'incidente ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Bari, dove è attualmente ricoverato in condizioni critiche.L'incidente ha scosso la comunità locale e ha richiesto un rapido intervento delle autorità e dei servizi di emergenza. Il giovane motociclista è stato subito soccorso e trasferito d'urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.La dinamica dell'incidente è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Entrambi i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro giudiziario per consentire una completa analisi tecnica dell'accaduto. La Polizia Locale è stata incaricata di condurre le indagini al fine di determinare le circostanze esatte dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità.L'incidente serve da tragico richiamo sull'importanza di rispettare le regole stradali e guidare con prudenza, specialmente nelle zone densamente trafficate. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia del giovane coinvolto nell'incidente, augurando una pronta guarigione e offrendo il proprio sostegno in questo momento difficile.La vicenda continua a evolversi, e ulteriori dettagli saranno resi disponibili man mano che emergono dall'indagine in corso.