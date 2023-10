Barletta, la Via della Felicità ripulisce la litoranea dai rifiuti

BARLETTA - Domenica mattina, i volontari de La Via della Felicità di Barletta, hanno ripulito la litoranea di Levante dai rifiuti e dalla plastica. Secondo i volontari, la rimozione di rifiuti, sporcizia e disordine da una zona crea un'atmosfera pulita e tranquilla dove ci si sente più felici e più sereni."Non possiamo davvero stare in disparte e non agire per ripulire le nostre spiagge", ha affermato il responsabile dell’attività, Ignazio Gianfrancesco, "avere un ambiente pulito contribuisce anche a una città più sicura.”L'associazione La Via della Felicità insegna alla comunità che i rifiuti, non solo sono dannosi per l'ambiente, ma possono anche portare malattie. Inoltre, i mozziconi di sigarette sono estremamente tossici e provocano incendi se non vengono rimossi e scartati correttamente.Per questo i volontari hanno deciso di dedicare il loro week-end per rimuovere questi rifiuti nelle zone vicino al mare, in quanto sanno che la maggior parte di essi danneggerà la sopravvivenza della fauna marittima.L’attività prende ispirazione dalla guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, in cui afferma: "L'idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua".Per unirsi nelle prossime attività contatta il numero 348.952.1945 (Ignazio) o scrivi a laviadellafelicitabarletta@gmail.com