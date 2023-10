Il Lecce Primavera pareggia 1-1 col Monza a San Pietro in Lama

Nel secondo tempo al 91’ i giallorossi pugliesi pareggiano per merito del croato Bosko Jemo con una girata al volo su passaggio dell’irlandese Ed Mc Jannet. Il Lecce è terzultimo con 3 punti. Nella sesta giornata di andata, la squadra di Federico Coppitelli sfiderà domenica 8 ottobre alle 15 il Torino in trasferta. I granata perdono 4-0 fuori casa con l’ Inter e sono undicesimi a 6 punti insieme al Monza e alla Juventus.

Nella quinta giornata di andata del campionato Primavera, il Lecce pareggia 1-1 col Monza a San Pietro in Lama. Nel primo tempo al 28’ i brianzoli passano in vantaggio con Tommaso Marras, tocco di destro su cross di Andrea Ferraris. Al 36’ il danese Marco Bruhn dei salentini, di testa non riesce a schiacciare in porta.