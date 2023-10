Il Museo Jatta di Ruvo di Puglia accoglie i primi visitatori

RUVO DI PUGLIA - Ruvo torna a farsi scena d’arte. Lo stretto e privilegiato legame tra comunità cittadina e Museo Jatta emerge rinsaldato dal nuovo allestimento, pensato per valorizzare la collezione esistente attraverso un viaggio nel tempo declinato con le moderne tecnologie, in grado di aumentare l’interazione e il coinvolgimento del pubblico.Gli importanti lavori di restauro e adeguamento funzionale e impiantistico che hanno interessato il Museo, capaci di proiettare la storia del collezionismo dell’Ottocento nei giorni nostri, con visione e innovazione, diventano progetto doppiamente strategico per il territorio: il cosiddetto Grottone, a margine della sigla di un accordo di valorizzazione decennale, rende Palazzo Jatta un nuovo spazio aperto a iniziative culturali, eventi e mostre temporanee.«È un momento di festa in Puglia e per la Puglia - commenta il Direttore Generale Musei, prof. Massimo Osanna - Il Museo Jatta è un luogo straordinario che ospita una delle rare collezioni ottocentesche e che ha mantenuto inalterata la sua fisionomia: vasi attici e soprattutto apuli a figure rosse tra i più importanti del mondo. I lavori di restauro e di adeguamento funzionale e impiantistico sono stati un buon compromesso tra tradizione e innovazione. Ringrazio tutta la squadra che ha lavorato in maniera infaticabile, Luca Mercuri, Claudia Lucchese e Francesco Longobardi: un team che riesce a rispettare i tempi e a raggiungere risultati di qualità molto elevata. Il nostro scopo è quello di restituire i luoghi della cultura al pubblico, adeguandoli alla richiesta del mondo contemporaneo, con linguaggi aggiornati e con un’offerta dinamica. Ruvo può davvero essere un esempio di best practice».«Quella di oggi è sicuramente un’operazione di valore culturale - spiega l’arch. Francesco Longobardi, delegato alla Direzione Regionale Musei Puglia - integriamo la rete del patrimonio artistico e culturale del territorio pugliese riaprendo al pubblico un museo identitario per la collettività e molto noto nella comunità nazionale e internazionale. Oggi celebriamo ancora con gioia un atto di grande rispetto e gratitudine nei confronti di chi ha deciso di impegnarsi per proteggere dalla dispersione i tesori cittadini: la collezione è nata, infatti, dalla passione del collezionista Giovanni Jatta e dalla consapevolezza dei suoi eredi circa la funzione sociale della cultura».«Da oggi riparte con significativo slancio l’offerta culturale della città di Ruvo e della Puglia, per un turismo sempre più consapevole - commenta il dott. Luca Mercuri, Direttore regionale Musei Puglia al momento dell’avvio dei lavori e responsabile scientifico del progetto di restauro e adeguamento funzionale e impiantistico - Il Museo Jatta, stella della rete dei Musei che fanno capo alla Direzione regionale Musei Puglia, torna a brillare agli occhi di tutti, facendosi riflesso di un proficuo livello di collaborazione tra istituzioni e privati. Il nuovo allestimento apre la scena a aggiornate metodologie di fruizione intergenerazionale dei luoghi della cultura, sfruttando l’immenso valore storico e il potenziale narrativo dei reperti presenti nel Museo, per raggiungere un pubblico variegato, nazionale e internazionale».«Nel Museo Jatta tornato da qualche ora alla fruibilità pubblica, il passato, il presente e il futuro emergono intimamente collegati - commenta la Direttrice del Museo, dott.ssa Claudia Lucchese - Questo luogo prezioso è il risultato della sovrapposizione ininterrotta di concetti moderni su radici profonde ottocentesche e adesso si avvia verso la nuova apertura con un approccio aggiornato e con nuove tecnologie, indispensabili per favorire al massimo l'interazione con il visitatore di qualsiasi età. Mi piace paragonare la nuova esperienza di visita del Museo Jatta a un viaggio nella storia, accompagnato da una "guida" che parla il linguaggio di oggi per raccontare le storie di ieri».In occasione dell’inaugurazione del Museo, grazie alla disponibilità del Concessionario Aditus, limitatamente a questo fine settimana (venerdì 20- sabato 21-domenica 22 ottobre), l’audio-guida digitale potrà essere scaricata gratuitamente da tutti coloro che la richiederanno.