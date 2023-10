L’artista barese Marialuisa Sabato espone alla V Edizione della Biennale d’arte Contemporanea di Salerno

Tempora, particolare

- “INSIDE: mondi invisibili, sconosciuti, sommersi, incontaminati, inesplorati, virtuali, connessi” è il tema scelto per la Vª edizione della prestigiosa Biennale d’Arte Contemporanea di Salerno curata e diretta dall’Architetto Giuseppe Gorga, che l’ha fondata con Olga Marciano. In esposizione a Palazzo Fruscione, nel cuore del centro storico di Salerno, dal 21 ottobre al 5 novembre 2023, le opere di 190 artisti internazionali provenienti da ogni parte del mondo.L’artista barese Marialuisa Sabato, alla sua seconda partecipazione all’evento, è stata selezionata con il polittico “TEMPORA”, una grande opera dedicata alle stagioni, vissute come profonda espressione di stati d’animo interiori e sensazioni cromatiche legate ai cicli della vita che si ripetono, ma che mai sono uguali.“Dalla primavera all’inverno, dal mattino alla notte, - spiega l’artista descrivendo l’opera selezionata per la Biennale - noi tutti procediamo nel cammino della nostra esistenza rivivendo queste ciclicità in modo profondamente diverso, condizionati dai nostri cambiamenti interiori e dagli accadimenti che la vita ci propone”.Marialuisa Sabato si laurea in Pittura nel 1994 presso l’Accademia Belle Arti di Bari. Scrive ed illustra libri per bambini e ragazzi ed espone le sue opere (mostre personali e collettive) in Italia (Firenze, Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Udine, Napoli, Salerno Monza, Ferrara, Reggio Emilia, Cremona, Pisa, Vercelli, Matera, Sanremo, Carrara, Taormina…e molte altre), e all’estero a New York, Londra, Basilea, Stoccarda, Berlino, in Giappone, a Innsbruck, al Museo Nazionale di Zenjanin in Serbia, al Museo di Storia naturale di Tirana e, recentemente, nella Galleria Thomassen a Götebor, in Svezia.Tra le sedi espositive più importanti: La Fortezza da Basso di Firenze, il Palazzo dei Duchi di Santo Stefano a Taormina; il Palazzo Fruscione a Salerno; il Museo Casa Natale di Cesare Pavese (CN); il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (AL); il Museo di Storia Naturale di Tirana; la Fondazione Marazza di Borgomanero (NO), dove è stata invitata ad esporre le sue opere ed è stata premiata due volte con le sue filastrocche; il Palagio di Parte Guelfa a Firenze; Il Palazzo Ducale a Genova; l’Auditorium Diocesano della Vallisa e la Chiesa di Santa Teresa dei Maschi a Bari.Tra i riconoscimenti più importanti: il Premio Internazionale di Pittura “Barberart” di Nizza Monferrato (AL), il Premio Letterario “AlberoAndronico” a Roma, la “Menzione d’Onore per la sezione Arte Figurativa” al Premio Internazionale di Pittura “Notti Sacre d’Arte” a Bari, la “Menzione di Merito” per la partecipazione alla quarta edizione della Biennale Internazionale di Salerno, le “Menzioni di Merito” al Premio Mestre per le edizioni 2021 e 2022 e il titolo di artista finalista al Premio Internazionale Apollo Dionisiaco 2022 dell’Accademia Internazionale di Significazione e Arte contemporanea di Roma.A novembre 2022 ha conseguito il premio per il secondo posto alla sezione virtuale di arte figurativa della quarta Biennale Internazionale d’Arte di Armenia in Colombia.È stata selezionata per la XIV edizione della Florence Biennale 2023, in corso fino al 22 ottobre 2023, nella Fortezza da Basso di Firenze.Chi scrive è stato onorato delle illustrazioni e delle copertine dell’artista, di due libri pubblicati recentemente: “Storie, curiosità e proverbi” e “Storie, curiosità, proverbi e… arte” (entrambi della WIP Edizioni), al quale ultimo ha firmato anche la postfazione. Insomma un’artista che fa onore a Bari ed alla quale non possiamo che complimentarci per le sue eleganti creazioni artistiche.