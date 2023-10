Incendio in una cava a Minervino Murge

MINERVINO MURGE - Questa mattina, un violento incendio è divampato a Minervino Murge, nel nord Barese. Le fiamme si sono diffuse rapidamente, interessando una cava e il bosco Montelisciacoli, distruggendo vegetazione di vario tipo, arbusti e sterpaglie. Attualmente, tre squadre dell'Arif (Agenzia Regionale per le Risorse Irrigue e Forestali) e due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta sono al lavoro per spegnere l'incendio. Tuttavia, le operazioni sono rese complicate dal forte vento e dalle alte temperature. Il direttore delle operazioni di spegnimento è presente sul posto per coordinare gli sforzi.