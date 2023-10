LOCOROTONDO - Domenica 22 ottobre 2023, in occasione della giornata Mondiale Missionaria, si terrà la tradizionale processione dei ceri per le vie del paese e una solenne celebrazione eucaristica sul Sagrato del Santuario in suffragio delle "Vittime della strada" alle ore 18.00. L'evento si concluderà con la benedizione delle S. Reliquie e il rientro delle sacre immagini nel Santuario. Un momento di devozione e riflessione.