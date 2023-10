FASANO - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Fasanolandia, noto parco divertimenti, quando due macchine dell'attrazione Ottovolante sono entrate in collisione a causa di un malfunzionamento. L'incidente ha provocato il ferimento lieve di una visitatrice a bordo dell'attrazione.L'attrazione Ottovolante è un classico delle montagne russe, con vagoncini collegati tra loro che corrono lungo una pista sinuosa. Tuttavia, a causa di un guasto tecnico, due di questi vagoncini sono entrati in collisione, causando un momento di panico tra i passeggeri.Immediatamente dopo l'incidente, il servizio di emergenza 118 è stato chiamato in aiuto, così come i Vigili del Fuoco. Gli operatori sanitari hanno fornito assistenza medica alla ragazza, che è stata dichiarata fuori pericolo ed riportato ferite lievi a seguito dello schianto.Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell'incidente e valutando le circostanze legate al malfunzionamento dell'attrazione. Nel frattempo, il parco divertimenti ha preso misure per garantire la sicurezza degli altri visitatori e ha temporaneamente chiuso l'attrazione coinvolta nell'incidente.