BARI - Il foggiano Gianni Ricci è il nuovo segretario generale della Uil Puglia. “Formulo a Gianni Ricci i miei più calorosi auguri di buon lavoro; le congratulazioni per il riconoscimento delle sue qualità e l’auspicio di una feconda collaborazione in questa importante fase di programmazione di investimenti finalizzati a fare crescere e a riqualificare il lavoro in Puglia”. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, commentando l’elezione del nuovo segretario generale della UIL Puglia avvenuta questa mattina al Congresso regionale straordinario celebrato a Bari.