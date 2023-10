Tragedia a Triggiano: ciclista investito e ucciso sulla sp60

TRIGGIANO - Una tragedia ha colpito la comunità di Triggiano questa sera, quando un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese pubbliche, ha perso la vita in seguito a un terribile incidente stradale. L'uomo è stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo la strada provinciale SP60, che conduce verso San Giorgio. L'incidente è avvenuto in prossimità del centro commerciale Bariblu, una zona familiare e frequentata.La notizia dell'incidente ha attirato immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine, con i Carabinieri e il servizio medico di emergenza 118 che sono giunti sul luogo per prestare soccorso. Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi, per l'uomo coinvolto non c'è stato nulla da fare, ed è deceduto sul colpo a causa dell'impatto.L'incidente ha suscitato grande sgomento tra gli automobilisti e i passanti che si trovavano nella zona al momento dell'incidente. La SP60 è una strada molto trafficata, e diversi testimoni hanno assistito alla tragica scena.Al momento, le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora state chiarite, e le autorità stanno conducendo un'indagine per comprendere cosa abbia portato a questa terribile tragedia.La comunità di Triggiano è sotto shock a causa di questa perdita improvvisa e dolorosa. La solidarietà e le condoglianze vanno alla famiglia e agli amici dell'uomo scomparso in questa tragica circostanza. La sicurezza stradale è un tema importante che richiede l'attenzione di tutti noi, affinché incidenti come questo possano essere evitati in futuro.