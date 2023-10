Incidente stradale a Bari: guidatore ubriaco con patente falsa coinvolto in collisione

BARI - In un incidente stradale avvenuto a Bari, un cittadino straniero è stato coinvolto in una collisione dopo aver tentato di guidare in evidente stato di ebrezza, utilizzando un documento falso. L'incidente si è verificato su corso Benedetto Croce ed è stato segnalato alle autorità locali.Due pattuglie della Polizia Locale sono giunte sul luogo dell'incidente per affrontare la situazione. L'uomo, cittadino straniero, ha presentato agli agenti una patente di guida straniera, un certificato assicurativo e una carta di circolazione. Tuttavia, durante un'ispezione più approfondita, gli agenti hanno notato che la patente di guida presentata differiva dai modelli originali.Inoltre, è emerso che l'uomo aveva precedenti penali e un decreto di espulsione. Di conseguenza, è stato denunciato alle autorità giudiziarie per i reati previsti dagli articoli 477 e 482 del codice penale. Inoltre, è stato sanzionato per la guida senza patente, con una multa di 5.100 euro (in caso di pagamento in misura ridotta) e il fermo amministrativo della sua auto per tre mesi.L'uomo ha anche rifiutato di sottoporsi ai test alcolometrici, violando l'articolo 186 comma 7 del codice della strada, che riguarda il rifiuto dell'accertamento dello stato di ebbrezza. La patente di guida ritenuta falsa è stata sequestrata e ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria.