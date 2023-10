Basket, l'Happy Casa Brindisi sfiderà la Gevi Napoli al Pala Barbuto

L’ Happy Casa Brindisi sfiderà domani alle 17,30 la Gevi Napoli al “Pala Barbuto” nella quarta giornata di andata di A/1 di basket. I pugliesi dovranno vincere per lasciare l’ ultimo posto e i campani cercheranno il successo per risalire in classifica. L’allenatore della squadra brindisina Fabio Corbani avrà a disposizione Morris, Laquintana, Laszewski, Riismaa, Johnson, Mitchell, Malaventura, Seck, Lombardi, Bayehe e Kyzlink. Il tecnico dei partenopei Igor Milicic potrà utilizzare Pullen, Zubcic, Ennis, Jaworski, De Nicolao, Qwens, Sokolowski, Lever, Bamba, Ebeling e Grassi.