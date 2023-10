Incidente stradale a Monopoli: Tir sbanda e distrugge stazione di servizio

MONOPOLI - Questa mattina, un grave incidente stradale ha scosso la zona dello svincolo per Monopoli centro. Un camion, apparentemente coinvolto in una manovra errata, ha improvvisamente sbandato e ha terminato la sua corsa in una stazione di servizio, abbattendo decine di metri di guardrail nel processo. L'incidente ha provocato ulteriori collisioni, poiché il veicolo pesante ha successivamente colpito altri camion che erano fermi per rifornimento.L'autista del camion è rimasto ferito nell'incidente ed è stato prontamente soccorso dall'ambulanza del servizio sanitario regionale 118. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia, per coordinare i soccorsi e gestire la situazione.A causa dell'incidente, la statale 16 in quella zona è stata chiusa al traffico, al fine di garantire la sicurezza dei soccorritori e degli altri veicoli coinvolti nell'incidente. L'ANAS, il compartimento di Bari, si è immediatamente attivato per ripristinare la segnaletica stradale danneggiata e garantire la messa in sicurezza dell'area coinvolta.