Bari, investimento ferroviario provoca disagi alla circolazione

BARI - Questa mattina, la circolazione ferroviaria nella zona di Brigata Bari è stata drasticamente compromessa a seguito di un incidente. Un treno operato da Ferrotramviaria è stato coinvolto in un investimento, che ha avuto luogo intorno alle 05:30 presso la Fermata di Brigata Bari. La persona investita si trovava tra i binari, causando un'immediata interruzione del servizio ferroviario.L'investimento è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza della Fermata Brigata Bari, e le immagini sono state prontamente consegnate al Compartimento Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata e il Molise. Questo passo è stato fondamentale per consentire un'indagine dettagliata e una rapida risposta da parte delle autorità competenti.La circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per circa quattro ore, con conseguenti disagi e ripercussioni su viaggiatori e pendolari. Questi incidenti hanno un impatto significativo sulla mobilità pubblica e richiedono un'attenta gestione delle conseguenze.