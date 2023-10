BARI – La “Mobilità del futuro” al centro del confronto tra imprese innovative e istituzioni nella quinta tappa barese dell’Innovation Roadshow, il tour promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e finanziato con risorse REACT-EU del PON Imprese e Competitività dal progetto “Imprenditorialità Innovativa” che, fra le altre attività, prevede azioni di animazione imprenditoriale, orientamento e networking sulle direttrici dell’Agenda 2030.Il roadshow è gestito da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo, in collaborazione con le Case delle Tecnologie Emergenti (CTE), create dal MIMIT come luoghi nei territori dedicati al trasferimento tecnologico e alla connessione tra sistema universitario, discipline STEM e mondo delle imprese.Obiettivo dell'incontro, organizzato presso la Fiera del Levante insieme al Comune e alla CTE di Bari, con il supporto di DTA Distretto Tecnologico Aerospaziale, far emergere l’importanza di investire nella sperimentazione delle nuove tecnologie e diffondere le principali opportunità messe in campo dal Ministero, gli incentivi, i servizi di accompagnamento e le iniziative di open innovation di Invitalia a supporto delle startup.Grazie ai programmi Smart&Start Italia, Smart Money e Brevetti+, infatti, in Puglia il MIMIT e Invitalia hanno finanziato 242 aziende innovative, per 49 milioni di euro di agevolazioni concesse, che hanno attivato circa 59 milioni di euro di investimenti.Focus della giornata gli investimenti in tecnologie emergenti applicate al tema della mobilità del futuro. La CTE di Bari ha come obiettivo la realizzazione di un hub dell’innovazione in grado di sperimentare nuove tecnologie e protocolli operativi di smart mobility. In particolare, le sperimentazioni riguardano la guida autonoma e semiautonoma di veicoli terrestri e aerei attraverso l’utilizzo delle reti di nuova generazione, dell’intelligenza artificiale e IOT, creando un living lab a scala urbana nella città di Bari.All’incontro sono intervenuti Eugenio Di Sciascio, vicesindaco di Bari e rappresentante della CTE locale; Donatella Proto, Dirigente delle Comunicazioni Elettroniche ad Uso Pubblico e Privato, Sicurezza delle Reti e Tutela delle Comunicazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; Massimo Calzoni, Responsabile Promozione Servizi e Orientamento di Invitalia.Nel corso della mattinata di lavori hanno raccontato la loro storia di successo aziende e startup che, grazie all’uso delle tecnologie emergenti, hanno realizzato soluzioni innovative in diversi campi di applicazione. Si tratta di imprese finanziate attraverso incentivi di Invitalia o radicate nel territorio, supportate dalla CTE di Bari:Avio Aero è parte di GE Aerospace e opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. L’azienda metta a disposizione dei suoi clienti innovative soluzioni tecnologiche per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping ma anche tecnologie dedicate alla produzione di trasmissioni, turbine e combustori. Attraverso continui investimenti in ricerca e sviluppo e grazie a una consolidata rete di relazioni con le principali Università e centri di ricerca internazionali, Avio Aero ha sviluppato un’eccellenza tecnologica e manifatturiera riconosciuta a livello globale: un traguardo testimoniato dalle partnership siglate con i principali operatori mondiali del settore aeronautico.Avio Aero ha beneficiato delle agevolazioni previste dal Contratto di Sviluppo , promosso dal Mimit e gestito da Invitalia.Vaimoo è una società parte di Angel Holding (specializzata nello sviluppo di tecnologie per i settori del ferroviario con MERMEC e dell’aerospazio con SITAEL), che progetta e sviluppa soluzioni di micromobilità di alta tecnologia, al fine di soddisfare il bisogno di affidabilità e sostenibilità di istituzioni e operatori, fornendo la migliore esperienza di viaggio dell’ultimo miglio. L’offerta prevede: stazioni di ricarica (station-based), libero parcheggio (free-floating) o modalità ibrida. Esistono diverse soluzioni di sharing e Vaimoo è in grado di soddisfarle adattandosi a necessità di crescita differenti e offrendo massima aderenza alla capillarità dei servizi. Pensata in ottica di economia circolare, l’e-bike Vaimoo rispetta l’ambiente combinando un telaio in alluminio riciclato e componenti a basso impatto ambientale.Alpha Mobility è una startup innovativa che opera nel settore della mobilità elettrica; nasce nel 2020 da un team di imprenditori e ingegneri con esperienza decennale nel settore della automazione industriale. Alpha Mobility ha l’obiettivo di integrare principi ambientali, sociali e di buona governance. Propone il noleggio operativo e/o la vendita dei sistemi di ricarica per le auto elettriche, includendo i servizi di gestione.Alpha Mobility ha beneficiato del finanziamento agevolato previsto dall’incentivo Smart & Start Italia , promosso dal Mimit e gestito da Invitalia.Telespazio, società partecipata da Leonardo e da Thales, è uno dei leader europei e tra i principali operatori al mondo nel campo dei servizi satellitari.La società fornisce servizi a istituzioni, clienti commerciali e corporate, aziende e cittadini,gestendo la progettazione e lo sviluppo di missioni spaziali, servizi di supporto al lancio e di controllo in orbita di satelliti, servizi di osservazione della terra, comunicazioni integrate, servizi di navigazione e di localizzazione satellitare, fino alla gestione di programmi scientifici complessi. Il tutto attraverso le linee di business Satellite Communications, Geo-information e Satellite Systems and Operations e con una rete di aziende controllate presenti in Europa, Argentina e Brasile.Telespazio oggi traguarda l’inserimento nel proprio portafoglio prodotti di nuove soluzioni quali le Comunicazioni Quantistiche, la Space Domain Awareness, gli In Orbit Services, i servizi Com/Nav anche sulla superficie lunare; ciò utilizzando tecnologie trasversali quali AI, Machine Learning, Analytics, Cloud, Digital Twin, Cybersecurity.RPS AEROSPACE è un'azienda aerospaziale italiana che fornisce soluzioni complete per lo sviluppo, la produzione, il test, la formazione e la manutenzione di veicoli aerei senza pilota (UAV). Il rivoluzionario sistema aereo senza pilota “discovery” è progettato per essere una piattaforma di volo in grado di coniugare flessibilità, prestazioni, efficienza e sicurezza grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, specificatamente progettate per applicazioni di ricerca e salvataggio (SAR) e industriali.Presso la sede della CTE è stato poi inaugurato un punto di orientamento dove - attraverso uno sportello “virtuale” - il personale della Casa, affiancato da esperti di Invitalia, potrà fornire informazioni e un primo orientamento sugli incentivi a supporto delle imprese, perseguendo così gli obiettivi del Programma “Imprenditorialità Innovativa”.Dopo Torino, L’Aquila, Matera, Prato e Bari, il roadshow proseguirà con la tappa di novembre 2023 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma.